As dunas do Açutuba – por Moisés Maciel da Costa

O Amazonas é um estado de dimensão continental com a extensão de 1.571.000 km, o seu tamanho é maior que alguns países europeus como, França, Espanha, Suécia e Grécia juntos e toda essa dimensão é um privilégio dos amazonense que nasceram em um lugar rico com um bioma incólume que exibe belas paisagem naturais.

Quem mora em Manaus e gosta de se divertir em uma bela praia é recomendado conhecer o Açutuba, lindo balneário praieiro localizado no município de Iranduba que fica no km 30 da estrada Manuel Urbano.

No verão a vazante do Rio Negro forma um imenso banco de areia delineando uma península que torna o local uma das praias mais bela do país.

A imensidão de areia some aos olhos e vislumbra aqueles que vão ao local pela primeira vez, o brilho do sol reflete na lamina d’agua do Rio Negro e faz espelhar o lindo céu azul criando a ilusão de um imenso oceano.

O restaurante do Maka que pertence a um dos moradores do local, oferece um excelente atendimento com o cardápio de iguarias e bebidas da região é um ambiente rustico típico de moradias dos ribeirinhos, e para aqueles banhistas que gostam de uma aventura mais radical podem procurar o Sr. Sidiney do Nascimento que é morador local e oferece passeio de jet-ski, caiaque e voadeira.

Para aproveitarmos lugares como esse e disfrutar dessa natureza, temos que ter a consciência de preservar o meio ambiente e de valorizar as pessoas que vivem e dependem desses lugares, se fizermos isso poderemos usufruir por muito tempo desses oásis que Deus deixou para nós.

*Moisés Maciel da Costa é escritor e gestor cultural