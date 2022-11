Neymar e Danilo fora da copa; ortopedista explica que lesão pode ter recuperação demorada

O atacante Neymar está fora dos próximos dois jogos da Seleção na primeira fase da Copa do Mundo do Catar. Além dele, o lateral Danilo também está afastado devido a uma lesão.

Danilo sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, enquanto o problema de Neymar foi no tornozelo direito. O camisa 10 chegou a chorar no banco de reservas e deixou o estádio Lusail mancando.

Segundo a equipe médica da seleção, os exames de imagem mostraram uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito do jogador Neymar, junto com um pequeno edema ósseo.

De acordo com o médico ortopedista Luiz Felipe Carvalho, a lesão de entorse no tornozelo ela uma injúria em um ligamento muito importante do tornozelo, o que torna o problema um pouco mais delicado.

“É o ligamento que mais se rompe com entorses. A lesão tem três graus e é bem comum, no futebol, que haja esse tempo de entorse. Por isso é tão importante que realmente haja a ressonância magnética porque sim, a lesão pode ser incapacitante e deixar o jogador fora dos campos por mais tempo”, disse.

A equipe médica da seleção brasileira também divulgou que “os jogadores continuam em tratamento. É muito importante termos muita calma, tranquilidade. Essa avaliação será diária para que nós tenhamos informações e tomarmos as melhores decisões a partir disso.”

Por fim, segundo o Dr. Felipe, com o tratamento adequado o craque deve voltar a jogar em breve. “O momento é de concentração total no tratamento e em seguir as orientações médicas”, finalizou.

Sobre o Dr. Luiz Felipe Carvalho

Dr. Luiz Felipe Carvalho é ortopedista especialista em coluna vertebral e medicina regenerativa. Já tratou grandes atletas como o tenista uruguaio Pablo Cuevas, o jogador de futebol Rodrigo Dourado e o Ferreirinha do Grêmio. Além do tenista Argentino naturalizado Uruguaio Pablo Cuevas que faz tratamento com célula tronco desde 2017 melhorando muito sua performance avançando no ranking desde então.

O Gaúcho possui um profundo conhecimento sobre os modernos procedimentos cirúrgicos da coluna vertebral e também trabalha com técnicas minimamente invasivas. É diplomado pela Academia Americana de Medicina Regenerativa (AABRM), e pelo grupo Latino Americano ORTHOREGEN. Atualmente está estruturando o serviço de Medicina Regenerativa no Blanc Hospital em São Paulo.

