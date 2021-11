Athletico e Flamengo duelam nesta terça-feira, na Arena da Baixada

Athletico e Flamengo duelam nesta terça-feira (2), às 16h, na Arena da Baixada, em jogo adiado da quarta rodada do Brasileirão. O Furacão ocupa a 15ª colocação, com 34 pontos. O Fla é o terceiro colocado, com 49 pontos. O ge acompanha tudo em Tempo Real, ao vivo e de graça, além de vídeos dos principais lances.

Os times se enfrentaram em menos de uma semana do jogo da semifinal da Copa do Brasil. Na última quarta, o Furacão venceu o Mengo por 3 a 0, no Maracanã, e carimbou vaga para a final da competição.

O Athletico vive mau momento na Série A e vem de três derrotas seguidas: Santos (casa), Fortaleza (fora) e Fluminense (casa). O Furacão enfrenta um jejum de cinco partidas sem vencer no Brasileiro que, somados aos jogos citados acima, ainda tem um empate com a Chapecoense (fora) e uma derrota para o Bahia (casa). A equipe paranaense está mais próxima do Z-4 (quatro pontos) do que do G-6 (10 pontos).

O Flamengo renovou a esperança de título após vencer o Atlético-MG no Maracanã no último sábado. A diferença para o líder, agora, é de 10 pontos, mas os cariocas têm dois jogos a menos, um deles é justamente contra o Athletico. Caso vença as duas partidas atrasadas, o time encurtará a distância para quatro pontos.

g1