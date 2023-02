Atletas da escola do Santos FC de Manaus fazem avaliação no Cruzeiro

Duas joias das categorias de base da Escola de Futebol Oficial do Santos FC – unidade Manaus – estão em Belo Horizonte para um período de avaliação no Cruzeiro. Sob a administração do ex-jogador Ronaldo Fenômeno, a Raposa ampliou seu olhar para as promessas do futebol brasileiro.

Segundo o coordenador dos Meninos da Vila de Manaus, professor David Filho, as apostas da vez são o lateral direito Victor Hugo e o lateral esquerdo Luiz Gabriel.

Ambos são nascidos em 2011 e se destacaram na vitoriosa campanha do Peixe na Copa do Brasil Sub-12 da Iberleague de Fut 7. O representante amazonense terminou como grande campeão da categoria, abrindo portas para os seus jogadores no mercado da bola no Sudeste.

Matrículas abertas – A franquia do Santos de Manaus é potência tanto nos campeonatos oficiais de futebol quanto nas competições de base do futsal amazonense. Os treinamentos de futebol acontecem na Arena APCEF Amazonas, na Avenida Efigênio Sales, ao lado do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Já a escolinha de futsal funciona no ginásio Casimiro de Abreu – rua Jurunas, na Cidade Nova. As matrículas estão abertas nas duas modalidades.