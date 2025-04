Atletas têm até 22 de abril para garantir vaga no Open Internacional de Luta Livre

As inscrições para o Open Internacional de Luta Livre Profissional 2025 estão na reta final e os atletas e academias precisam correr, literalmente, para não perder os prazos de participação no campeonato que acontecerá no dia 27 de abril, no ginásio da Assembleia Legislativa do Amazonas.





De acordo com as entidades que organizam a competição – a Federação Internacional de Luta Livre Esportiva Profissional e Grappling (FillePro) e a Federação Amazonense de Luta Livre Esportiva e Submission (Fasub) – o segundo lote de inscrições vai somente até o dia 22/04 (terça-feira).

Segundo as federações, as inscrições estão abertas e podem ser feitas somente pela modalidade on line por meio do site www.soucompetidor.com.br. Outra forma é acessar o portal www.emanuelsports.com.br e procurar o banner de direcionamento para a página oficial de inscrições.

O segundo lote do Open Internacional está com os seguintes valores: R$ 80 (somente categoria de peso, Kids, isto é, atletas até 15 anos), R$ 110 (somente peso, a partir de 16 anos, ou seja, Juvenil, Adulto e Máster) e R$160 (categoria de peso + absoluto).

Quem pode participar

A competição é aberta para atletas e paratletas de todas as idades, faixas e pesos, representando academias, associações, institutos, empreendimentos privados e projetos sociais da capital e interior do Amazonas. O Open Internacional deve contar ainda com lutadores de estados da Região Norte e país que fazem fronteira com o Amazonas.

O evento distribuirá premiações em dinheiro para as melhores academias e para os campeões do absoluto (conforme o edital). Os atletas também receberão medalhas de ouro, prata e bronze, além de cinturões personalizados.

Patrocinadores e apoiadores

O Open Internacional de Luta Livre Profissional conta com as seguintes parcerias: Masterfrigo, Dr.Guaraná, FA Grandes Prêmios, Truda Kimonos, 3D Alarmes, Majestic, Urocenter, FJ Funilaria e Pintura, Emanuel Sports & Marketing, CJP, Ilha Gelada Bebidas Diversas, Prefeitura de Manaus/Fundação Manaus Esporte, Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado estadual Roberto Cidade, deputado estadual Delegado Péricles e vereador Coronel Rosses.