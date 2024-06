Aumento de 41% no número de pacientes com TEA que recebem risperidona no Amazonas

O Governo do Amazonas registrou um aumento significativo no número de pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) que recebem o medicamento Risperidona gratuitamente. Atualmente, cerca de 1.702 pacientes no estado são beneficiados mensalmente com a medicação, fornecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e distribuída pela Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).





De janeiro a maio de 2023, 1.204 pacientes estavam cadastrados para receber a Risperidona. No mesmo período deste ano, o número de beneficiados cresceu 41%, passando para 1.702 pacientes. Este aumento reflete o esforço contínuo do governo estadual em ampliar o acesso aos medicamentos necessários para o tratamento de condições de saúde mental.

Incorporada ao SUS em 2015, a Risperidona é crucial para o tratamento de TEA, ajudando a reduzir crises de irritação, agressividade e agitação, comuns entre os pacientes. Além disso, o medicamento é utilizado no tratamento de esquizofrenia e transtorno bipolar, mostrando sua versatilidade e importância no campo da saúde mental.

Segundo Nayara Maksoud, secretária de Estado de Saúde, a logística da Cema é essencial para garantir que os medicamentos controlados cheguem tanto à capital quanto às comunidades mais remotas do interior. “O Governo do Amazonas tem esse compromisso e investe na distribuição dos medicamentos que auxiliam esses pacientes, proporcionando qualidade de vida”, afirmou Maksoud.

Processo de Cadastro e Retirada

Para ter acesso à Risperidona, é necessário um diagnóstico médico e o preenchimento do Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização (LME), além da receita médica e a Classificação Internacional de Doenças (CID). A gerente de Assistência Farmacêutica do Amazonas, Gleice Baiocco, explica que o cadastro também requer documentações pessoais do paciente ou do responsável legal, no caso de menores de idade.

Após a análise e aprovação do cadastro, o paciente passa a retirar o medicamento mensalmente. Em alguns casos, para facilitar o acesso e reduzir a frequência de deslocamento, a Cema fornece medicamentos suficientes para dois a três meses.

Suporte ao Paciente

Para esclarecer dúvidas, a Cema disponibiliza um número de WhatsApp para contato, funcionando das 7h30 às 17h, de segunda a sexta-feira: (92) 98414-5557. “O paciente que precisa desse medicamento, não pode comprar e tem dúvidas, nos mande mensagem, nos procure, pois estamos aqui para facilitar o acesso”, ressaltou Gleice Baiocco.

A iniciativa do Governo do Amazonas em ampliar o acesso à Risperidona demonstra um compromisso contínuo com a saúde e o bem-estar dos pacientes com TEA. A distribuição gratuita e organizada dos medicamentos é um passo significativo para melhorar a qualidade de vida de milhares de pessoas no estado.