David Almeida exonera três secretários cogitados para vice nas próximas eleições

Com a proximidade das eleições municipais, o prefeito David Almeida anunciou mudanças no seu secretariado. As alterações estão publicadas no Diário Oficial do Município (DOM).





Foram exonerados os secretários municipais de infraestrutura (Seminf), Renato Junior, da saúde (Semsa) Shádia Fraxe, e da Casa Militar William Dias. Os substitutos serão Helitan Correa para a Seminf, Djalma Pinheiro Pessoa Coelho para a Semsa e Renato Araújo Mota para a Casa Militar.

Entre os exonerados, Renato Junior é o mais cotado para ser vice de David Almeida nas próximas eleições. A exoneração ocorreu em um prazo considerado como exigência legal para que ocupantes de cargos públicos possam disputar as eleições de forma justa, sem a influência de suas funções atuais.

Os secretários antigos são do mesmo partido do prefeito David Almeida, o Avante.