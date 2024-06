Carro desgovernado invade bar no Armando Mendes, mata 1 e deixa 2 feridos

MANAUS | Gabriel da Silva Maia, 21 anos, morreu e outras duas pessoas ficaram feridas em um bar na noite de quinta-feira, (6), na rua OP, bairro Armando Mendes, zona Leste de Manaus.





De acordo com militares do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, (CBMA), um carro modelo saveiro vermelha, se desprendeu do freio de mão causando o grave acidente.

Duas pessoas foram socorridas por unidades de saúde, já Gabriel seu corpo levado para, (IML). O proprietário do veículo foi levado para a delegacia.

Por Correio da Amazônia