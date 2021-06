Band teme retaliação da Globo, mas quer Faustão ainda este ano

A Band já estaria trabalhando para antecipar a estreia de Faustão em sua grade para este ano. No entanto, ainda não se sabe se a Globo facilitará a vida do apresentador e o liberará para assumir novos compromissos profissionais ainda em 2021.

Isso porque, segundo o “NaTelinha”, o comunicador e o canal carioca ainda não assinaram a rescisão do contrato, que é vigente até 31 de dezembro. E a nova ‘casa’ de Fausto Silva estaria temerosa de que a concorrente manterá o profissional ligado à empresa até o término do vínculo, ainda que, para isso, tenha que seguir pagando seu salário até o fim do ano.

A princípio, rumores davam conta de que a Globo manteria o famoso no ar até 29 de agosto, quando acontece a final da “Super Dança dos Famosos”. Contudo, a direção da emissora acabou aproveitando o afastamento de Faustão, que foi internado em virtude de uma infecção urinária, para tirá-lo de vez do ar.

A decisão ocorreu porque a Globo teria ficado para lá de irritada com o fato de o apresentador ter anunciado, meses antes, que havia acertado com a Band para 2022.

A ideia da empresa seria tirar Fausto da telinha para que ele não migrasse para a o canal paulista em alta, estando no ar o tempo todo que antecederia sua estreia no novo projeto.

Vale lembrar que o espaço deixado por Faustão foi ocupado por Tiago Leifert. O apresentador comandará os domingos da TV Globo até Luciano Huck estar pronto para estrear com seu novo programa para o horário.

MNS