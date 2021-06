Fã invade a pista e causa acidente no Tour de France

Uma fã causou um acidente feio entre vários ciclistas na primeira etapa do Tour de France. A menos de 50km do fim da prova, entre Brest e Landerneau, uma mulher com uma placa à beira da pista se chocou com o alemão Tony Martin, um dos favoritos.

O ciclista, então, foi ao chão e acabou sendo atropelado por uma série de rivais, que também caíram na pista.

Mais tarde, um segundo acidente feio também marcou a primeira etapa da prova. Dessa vez, sem a interferência externa.

La segunda caída grave del día que ha afectado a muchos favoritos que hoy pierden tiempo en la clasificación general. #TDF #TDF2021 pic.twitter.com/FatF9BTDtG — Dany Pro Cycling (@DanyProCycling) June 26, 2021

G1/Ge