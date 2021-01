Bandido oferece ambulância de aluguel na internet e em seguida foge com dinheiro das vítimas

MANAUS – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 5° Distrito Integrado de Polícia (DIP), em ação conjunta com policiais militares da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (20/01), por volta das 11h, Breno Lira Lima, de 27 anos. Ele é apontado como autor do crime de estelionato praticado pelas redes sociais, meio pelo qual ele oferecia produtos e serviços sem a devida procedência. A prisão ocorreu no bairro Lagoa Azul, zona norte de Manaus.

Segundo o delegado Adriano Félix, que está respondendo interinamente pelo 5º DIP, o indivíduo se apresentou a uma de suas vítimas como Rafael Beethoven, e ofereceu a ela o aluguel de uma ambulância no valor de R$ 1 mil. Na ocasião, essa vítima fez o depósito na conta do indivíduo, porém, ao receber o valor da transferência, ele não forneceu a ambulância, bloqueou suas chamadas, e o parente da vítima veio a óbito.

Ainda segundo o delegado, após denúncias sobre o caso, a equipe entrou em diligência e descobriu o endereço da mãe de Breno, ocasião em que, a partir das 18h, foi realizada uma campana no local para monitorar a presença do indivíduo.

“Ao amanhecer nos dirigimos à casa de Breno, onde fomos atendidos pelo seu genitor, e o mesmo disse que o filho estava dormindo. Informamos ao homem sobre a denúncia, momento em que chamou Breno, e ao constatarmos que se tratava da pessoa que havia aplicado o golpe, demos voz de prisão a ele, e o conduzimos para o DIP”, detalhou a autoridade.

De acordo com Félix, ao chegar no 5° DIP, foram descobertos outros golpes de estelionato aplicados pelo infrator na cidade de Manaus. Mais de 20 vítimas denunciaram o mesmo por vários tipos de golpes.

“Dentre os crimes denunciados, o uso da imagem de crianças doentes para pedir dinheiro e a venda de cilindros de oxigênio com o mesmo modus operandi, que era receber o dinheiro por meio de transferência pelo pix e depois não fornecer o produto e bloquear os compradores, crimes que serão apurados posteriormente”, relatou o delegado.

A supervisora de área da 5ª Cicom, oficial tenente PM Thiemmy Brito, alerta a população sobre esses tipos de crimes e sobre a necessidade de se verificar a veracidade de informações e as pessoas envolvidas em campanhas na internet antes de fazer doações. “Sabemos que neste momento por que estamos passando todos querem ajudar, mas é preciso ter cautela. Caso tenha dúvidas, procure mais informações sobre os fatos”, assinalou.

Procedimentos – Breno foi autuado em flagrante pelo crime de estelionato, e após os procedimentos cabíveis na unidade policial, ele foi encaminhado para Centro de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.