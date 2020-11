Bandido que realizava arrastões no Alvorada é preso em flagrante

MANAUS – A Polícia prendeu em flagrante, na tarde desta quinta-feira (05/11), por volta das 14h, Adamor Pereira do Vale Filho, 51, pela prática de roubo majorado. A prisão ocorreu na sede da Derfd, no bairro Alvorada 2, zona centro-oeste da capital, após ele ter sido chamado para prestar esclarecimentos.

De acordo com o titular da Especializada, delegado Aldeney Goes, as investigações começaram após uma denúncia, no qual a vítima relatou que, ao sair de casa, no mesmo bairro da unidade policial, por volta das 8h, um veículo modelo GM Cobalt, de cor prata, parou próximo dela e o condutor exigiu a entrega do aparelho celular perante a ameaça de arma de fogo.

“Após a fuga do assaltante, a vítima procurou a Derfd, que constatou a placa do carro, mediante as imagens obtidas por meio de câmeras de segurança, e identificou que o veículo era registrado em nome de Adamor. Ele foi detido e alegou que havia deixado o carro em uma oficina mecânica, muito tempo antes do horário do crime, procurando se isentar. Encontramos também uma outra filmagem, em outra rua da mesma localidade, em que o veículo praticou outro assalto. Até o momento, a vítima do assalto anterior ainda não foi identificada”, relatou o delegado.

Conforme o delegado, as investigações seguiram e a guarnição foi até a oficina. O responsável pelo estabelecimento confirmou que o veículo só deu entrada no local, após o horário do crime registrado pelas câmeras.

Procedimentos – Após Adamor receber a voz de prisão, foi autuado em flagrante e será conduzido para o Centro de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.