Barcelos prorroga toque de recolher até dia 6

A Prefeitura de Barcelos (a 405 quilômetros de Manaus) prorrogou a aplicação de medidas de segurança sanitária contra a Covid-19. Com os novos decretos municipais, o toque de recolher é válido até o próximo dia 6, entre 22h e 5h.

A exceção é apenas para órgãos de segurança, vigias noturnos e profissionais da área de saúde no exercício de suas funções. Além disso, também estão suspensas atividades como carreatas, passeatas, arraiais, salões de festas, casas noturnas, festejos em comunidades, aniversários, casamentos, bem como qualquer tipo de evento na Ilha do Governador, Praia Grande, balneários, portos, escadarias à beira do Rio Negro.

A recomendação foi expedida pela Promotora de Justiça Karla Cristina da Silva em razão de denúncias de aglomeração de populares em eventos festivos e de lazer, no mesmo período em que a cidade registra aumento acentuado do número de casos da doença.

Caso o decreto não seja seguido, as empresas e cidadãos que violarem as medidas de prevenção sofrerão penalidades regulamentadas pela Lei Municipal nº 575/2020, de 30 abril de 2020.