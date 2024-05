Barreiras de contenção são instaladas em Canoas para conter botijões de gás

Barreiras de contenção foram instaladas em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, para impedir que botijões de gás de uma distribuidora sejam levados pela água durante a enchente.





O nível da água subiu a ponto de fazer os botijões flutuarem e se acumularem na área da distribuidora. Para evitar riscos à segurança da população, a Copa Energia, responsável pelos botijões, acionou uma equipe especializada para avaliar a situação. A empresa informou que os botijões estão vazios e o local está sob monitoramento de segurança.

A enchente, causada pela cheia dos rios dos Sinos e Jacuí, inundou mais de 60% da cidade, deixando cerca de 40 mil pessoas desabrigadas e necessitando de acolhimento em abrigos públicos providenciados pela prefeitura.

Nota da empresa

“Devido aos recentes eventos climáticos que afetaram o Rio Grande do Sul, a unidade operacional de Canoas (RS) da Copa Energia, localizada ao lado do Rio Jacuí, sofreu alagamento parcial que atingiu a área de armazenagem de recipientes transportáveis de GLP vazios (botijões de gás), que flutuaram e se deslocaram dentro do perímetro da empresa. Equipes especializadas foram acionadas. Barreiras de contenção foram instaladas e está sendo mantido o monitoramento da segurança do local. A Copa Energia está vigilante com a situação das suas instalações e cuidando dos seus colaboradores, enfrentando os desafios com união e apoiando o Estado do Rio Grande do Sul”.

Fonte: g1