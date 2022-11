Batalhão Ambiental prende dois homens por crime ambiental e tráfico de drogas

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), prendeu, ontem sexta-feira (18/11), dois homens, de idades não informadas, por crime ambiental e tráfico de drogas, em ação policial no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus.

Por volta das 10h30, militares do Batalhão foram acionados para averiguar uma denúncia sobre ocupação irregular em área de preservação permanente, na rua Altiva Nogueira. Após diligências no local, os policiais constataram a veracidade do crime ambiental e, ao se aproximar de uma cabana que já havia sido construída no local, constataram em flagrante o tráfico de drogas.

Durante a ação, dois homens foram detidos com aproximadamente 100 gramas de entorpecentes, entre maconha e oxi; uma balança de precisão; R$ 160 em espécie; maqueta; furadeira; e armas brancas. O caso foi encaminhado para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.