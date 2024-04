BBB 24: Parcial aponta empate entre sisters em disputa por vaga na final

A reta final do BBB 24 está cada vez mais intensa, e o 21º Paredão trouxe uma disputa acirrada entre as sisters Alane, Isabelle e Matteus. De acordo com a parcial da enquete UOL, a briga pela vaga na grande final está completamente em aberto.





Os números revelam um empate técnico entre Alane e Isabelle, com ambos os participantes praticamente empatados. Enquanto isso, Matteus parece estar seguro, sem correr riscos de eliminação, ocupando o terceiro lugar na votação.

Na parcial divulgada às 12h, Isabelle liderava a disputa pela permanência na casa, com 48,37% dos votos para sua eliminação. Logo em seguida, por uma diferença mínima, Alane aparecia com 48,15% dos votos, demonstrando o equilíbrio da votação.

Por outro lado, Matteus contava com apenas 3,49% dos votos, indicando que sua permanência na casa não estava ameaçada neste momento.

Com essa disputa tão acirrada, cada voto se torna ainda mais importante para definir quem continuará na casa e quem estará na grande final do BBB 24. A tensão está no ar, e o público acompanha ansioso para saber o desfecho dessa votação.

Fonte: UOL