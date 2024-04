Com injeção de ânimo em 2024, PT-AM apresenta o melhor quadro eleitoral depois de décadas

Já fazem longos e conturbados anos, que o Partido dos Trabalhadores no Amazonas (PT-AM), não formava um quadro tão forte para disputar cargos eletivos majoritário e proporcionais, como nestas eleições de 2024.





Iniciando pelo pré-candidato Marcelo Ramos, recém filiado ao partido, mas que logo ao anúncio de sua chegada ao PT, há duas semanas, e à sua imediata pré-candidatura, deu um choque na polarização eleitoral que vinha se desenhando até então, entre dois candidatos posicionados ao centro e à direita conservadora do Amazonas.

Seguindo a mesma força, vem o anúncio de candidatura à Câmara Municipal de Manaus (CMM), do presidente do Diretório Municipal do PT, Valdemir Santana, que também é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos e da Central Única dos Trabalhadores (CUT-AM).

Valdemir é o representante da classe trabalhadora no Amazonas. Ao longo dos últimos 30 anos, é quem tem defendido pautas importantes para o movimento sindical, entre tantas, a redução da carga horária de trabalho, melhoria da qualidade de vida nas indústrias do Amazonas e salários acima da inflação, a cada nova convenção coletiva.

Com ele, está na disputa por uma vaga de vereador pelo PT na CMM, o ex-deputado federal, José Ricardo, que vem de um mandato atuante na Câmara dos Deputados e, que também passou pelos parlamentos municipal e estadual no Amazonas.

Zé Ricardo, é economista e foi eleito para exercer o mandato de deputado federal com 197.270 votos, entre 2019 e 2023. O petista já foi professor universitário de Economia, ex-presidente do Conselho Regional de Economia AM/RR e desde 1989 presta Consultoria Econômica para empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM).

Compondo esse grupo, aparece o atual vereador, Cícero Custódio (Sassá da Construção Civil), que atualmente está no seu segundo mandato.

Sassá transita como ninguém, no setor da construção civil do Estado, tem a simpatia da categoria que o ajudou a eleger-se mas, também, tem desenvolvido atividades expressivas nas regiões periféricas de Manaus, onde, tem colocado a ‘mão na massa’, literalmente.

Injeção de ânimo

O PT do Amazonas, na verdade, parece ter tomado uma injeção de ânimo. De repente, quando todos os políticos do Estado, inclusive os do próprio PT achavam que as eleições 2024 seria mais uma entre tantas que o partido seguiria na condição de coadjuvante e, não mais que de repente, pega o elevador, vai para o andar de cima e já assusta os campeões nas pesquisas de intenção de votos.

Juntando-se aos campeões de votos e das lideranças do Partido, aparecem nomes como os de Luiz Borges, Anne Moura, Thiago Medeiros, Ricardo Moraes que também foi deputado federal na década de 80 e que também se catapultou à vaga na Câmara Federal com propostas para os trabalhadores do Distrito Industrial.

Enfim, o Partido dos Trabalhadores pode até não levar, mas que vai dar trabalho, isso ninguém tem dúvida. Principalmente porque uma vitória no Amazonas interessa imensamente ao presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. Ele está sendo o principal estrategista desta campanha eleitoral na capital do Amazonas.