Ederson Sarmento presta homenagem com a 1ª Copa Delano Almeida de Futebol Máster

Ederson Sarmento, um apaixonado pelo esporte e há 12 anos engajado em promover atividades esportivas na região do Núcleo 16, Cidade Nova, na zona Norte de Manaus, decidiu prestar uma homenagem especial ao saudoso Delano Almeida. Delano, irmão primogênito do prefeito David Almeida, deixou um legado marcante na comunidade e agora será lembrado de forma ainda mais significativa com a realização da 1ª Copa Delano Almeida de Futebol Máster.





A competição, que terá início no próximo domingo, 5 de maio, às 8 horas, no Campo de Futebol do Chapéu de Zinco do Núcleo 16, promete reunir talento, paixão pelo esporte e memórias afetuosas em torno de um evento esportivo único.

“O torneio de abertura foi um verdadeiro sucesso”, comentou Ederson Sarmento, emocionado com a participação e entusiasmo da comunidade.

Mas quem foi Delano Almeida? Delano Tadeu Pereira de Almeida, filho do casal Rosa e Benedito, foi muito mais do que um servidor público da Procuradoria Geral do Município (PGM) e do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb). Ele foi um irmão dedicado, um filho amoroso, um marido exemplar, um pai carinhoso e, acima de tudo, um servo fiel de Deus Altíssimo. Sua partida prematura, aos 60 anos, em 24 de julho de 2021, deixou uma lacuna imensa na comunidade, mas sua memória continuará viva através de iniciativas como a Copa Delano Almeida de Futebol Máster.

Este evento não é apenas sobre futebol; é sobre honrar a vida e o legado de um homem que deixou sua marca no coração de muitos. Ederson Sarmento e toda a comunidade se unem neste torneio não apenas para competir, mas para celebrar a vida e a paixão pelo esporte, em memória de Delano Almeida.