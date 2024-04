Dupla é metralhada no bairro Monte das Oliveiras e morre no SPA do Galiléia

MANAUS | Luanderson Brandão de Matos, 27 anos, e Alex Stanley Silva Borel, 23 anos, foram assassinados com vários tiros pelo corpo na noite de segunda-feira, (29), na rua Angico Branco, bairro Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus.





A dupla conversava no momento em que homens chegaram em um carro modelo voyagem branco e deram início aos disparos. Os mesmos ainda chegaram a ser socorridos mas já chegaram no Serviço de Pronto Atendimento do Galiléia sem vida.

Em conversa com o pai de uma das vítimas, o mesmo relatou que o filho tinha envolvimento com o tráfico do local. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS).

Os corpos foram recolhidos do necrotério da unidade de saúde para o Instituto Médico Legal, (IML).

Por Correio da Amazônia