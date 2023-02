BBB23: entenda a confusão que pode levar ao fim do Quarto Deserto

A estratégia de Cristian se aproximar de Paula para obter informações do Quarto Deserto pode já estar rendendo frutos. Na noite de sábado, 4, os participantes do quarto do Big Brother Brasil 23 discutiram por causa da aproximação dele com a ex-Casa de Vidro e com Bruna Griphao.

Tudo começou depois que Amanda avisou a Larissa que os três estavam conversando na área externa. A professora de educação física então disse que tinha ouvido elas dizerem que alertaria o Anjo da semana: caso imunizasse Cezar, estaria colocando o dele na reta.

• “Só que aí acho errado também”, disse Amanda.

• “Mas o que foi falado lá? Melhor não entregar o game”, disse Larissa.

• “Nosso jogo é limpo”, acrescentou Sapato.

• “Semana passada até a Lari falou ‘não vamos falar quem votou em quem, para não ficar arranjando confusão com outras pessoas’. Agora fica limpando o dedo”, lembrou Amanda.

• “Eu já sabia que as duas iam falar. Quer limpar a barra com uma pessoa”, acrescentou Larissa.

Embora Amanda e Sapato tenham concordado em falar com Bruna e Paula neste domingo, 5, Larissa antecipou o assunto na área externa.

“Se todo mundo combinou sentado de não falar [os próximos passos do grupo], era melhor vocês não falarem”, afirmou a sister. “Vocês foram limpar a barra de vocês e demonizaram o resto do grupo. (…) Fizeram isso porque vocês gosotam dele, priorizam ele, não por causa da gente”.

Bruna se defendeu, afirmando que tem nutrido uma relação com Cristian independentemente de jogo e só falou com ele sobre os passos do Quarto Deserto porque era melhor para o grupo.

“Eu não teria falado, se não fosse melhor para o grupo”, disse a atriz. Fred rebateu: “Eu falei que não precisava, porque Tina já tinha pegado a informação”.

A confusão rendeu no quarto…

Depois da discussão no jardim, Larissa, Fred e MC Guimê repercutiram o assunto no Quarto Deserto. O funkeiro explicou o motivo da confusão:

“Na hora que falaram comigo, eu falei ‘mano, divide com o grupo’. Fred mostrou também que não concorda, e não sei até onde é válido”, disse.

Sapato entrou na conversa para prever o destino dos colegas: fim do grupo, até então maioria na casa. “Tava até falando com o Bruno que tô sentindo que está chegando aquele momento…”, disse, antes de Larissa interromper: “De separar”.

Terra