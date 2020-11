‘Beleza’ está apto a assumir a Prefeitura de Santa Isabel do Rio Negro

Durante sessão plenária na manhã desta quarta-feira (25), ficou definido que a vitória de José Ribamar Beleza para a Prefeitura de Santa Isabel do Rio Negro (a 620 quilômetros de Manaus) pode ser homologada. Para o pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), ele pode ser empossado no dia 1º de janeiro de 2021.

Beleza venceu as eleições municipais no último dia 15. No entanto, os votos foram anulados porque ele teve o registro de candidatura indeferido.

Beleza era considerado inelegível e contestou a condenação.