Em debate, Amazonino relembra erros do governo David Almeida

No debate da TV Norte, realizado nesta quarta-feira (25), o candidato Amazonino Mendes (Podemos), encostou o seu adversário, David Almeida (Avante) literalmente na parede. Ele lembrou do escândalo do Bilhete Premiado, envolvendo o governo interino de David Almeida em pagamento ilegal de R$ 5 bilhões, e dos processos da sua curta administração de quatro meses, que correm no Tribunal de Contas do Estado e no Ministério Público.

“Foi triste sua passagem pelo governo. Apenas quatro meses e tantos escândalos”, disse Amazonino. “Isso me assusta. Você pode enganar a quem quiser, mas não a mim”, afirmou, encurralando o adversário, que não respondeu aos questionamentos.

Ao ser criticado por David Almeida, por assegurar R$ 300 mensais a 137 mil pessoas como auxílio financeiro, na Prefeitura, e por quatro anos, Amazonino disse que vai cumprir e vai tomar todas as providências assim que assumir, caso eleito. Amazonino comparou a sua proposta com a de David Almeida, que é de apenas R$ 200 a 40 mil famílias e por um ano. “O que ele vai fazer com as famílias restantes que deixarão de receber o auxílio emergencial do governo federal? São 137 mil pessoas cadastradas no Programa Bolsa Família e eu não vou deixar ninguém desassistido”, destacou.