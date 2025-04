Beneficiários do Pé-de-Meia começam a receber pagamento do Incentivo Frequência

A partir de hoje (23), a Caixa inicia o pagamento da primeira parcela deste ano do incentivo frequência, do Programa Pé-de-Meia, do Governo Federal. O pagamento será realizado de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento de cada um dos 3 milhões de estudantes que vão receber os recursos em abril.





A parcela será creditada em conta Poupança CAIXA Tem aberta automaticamente pelo banco em nome dos estudantes e os valores poderão ser movimentados preferencialmente pelo aplicativo CAIXA Tem.

O incentivo frequência é destinado aos estudantes do ensino médio público com participação mínima de 80% nas aulas. O estudante poderá consultar informações escolares, regras do programa e status de pagamentos (rejeitados ou aprovados) por meio do aplicativo Jornada do Estudante, do Ministério da Educação. Em relação ao pagamento, é possível realizar as consultas no aplicativo CAIXA Tem.