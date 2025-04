Parintins conquista medalha de bronze no Campeonato Escolar de Futsal

“Com o sentimento de vitória”. Com essas as palavras, o professor Zinho Inomata manifestou a participação das equipes das Escolas Charles Garcia e do Colégio do Carmo, na disputa do II Campeonato Escolar de Futsal, que encerrou na tarde desta segunda-feira, 21, em Manaus.





Com apoio da Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), ambas equipes parintinenses conquistaram o bronze na disputa que reuniu mais de 30 times na capital amazonense.

“Vamos voltar pra casa com o sentimento de vitória e dever cumprido. Claro que não é o resultado que esperávamos, mas ficamos entre os melhores e com a equipe juvenil, perdendo uma semifinal nas disputas de pênaltis”, destacou o treinador Zinho Inomata.

As Conquistas

Na competição promovida pela Federação Amazonense de Desporto Escolar (FADE), a medalha de bronze da Escola Municipal Charles Garcia, veio com a vitória em cima da Escola Estadual Tomé Ferreira, pelo placar de 1 a 0, com gol do jogador Weselys.

Depois de uma semifinal emocionante, com derrota na disputa de pênaltis, o elenco da Escola Estadual Nossa Senhora do Carmo subiu ao pódio do terceiro lugar ao vencer o time da E.E. Adelaide Tavares (de Manaus), pelo placar de 3 a 0, com gols de Negueba (2x) e Lucas Sobrinho.

“O momento é de gratidão e só temos a agradecer a Deus, ao prefeito Mateus Assayag e a vice Vanessa Gonçalves, ao secretário de esporte Luan Cavalcante, aos pais dos nossos atletas e aos gestores das escolas Charles Garcia e do Carmo, pelo incentivo e pelo apoio para que pudéssemos estar aqui conquistando essas medalhas”, conclui Zinho.