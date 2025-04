Lula e Boric reforçam alianças e discutem rota estratégica do Atlântico ao Pacífico

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe nesta terça-feira (22), em Brasília, o presidente do Chile, Gabriel Boric. A visita oficial prevê reunião no Palácio do Planalto e almoço no Itamaraty, com foco no fortalecimento das parcerias entre os dois países.





A data coincide com o Dia da Amizade Brasil-Chile, criado em alusão às relações diplomáticas iniciadas em 22 de abril de 1836. Os chefes de Estado defendem a ampliação do diálogo sul-americano e o incentivo a iniciativas multilaterais.

A relação comercial e política entre Brasília e Santiago tem se intensificado. Durante visita de Lula ao Chile em agosto de 2024, foram assinados acordos que ampliam cooperação em áreas como energia, meio ambiente, direitos humanos, segurança, agricultura, ciência e tecnologia.

O Brasil é hoje o terceiro maior parceiro comercial chileno, movimentando mais de US$ 12 bilhões. Entre os produtos mais exportados pelo Brasil estão petróleo, automóveis e carne. Do Chile, chegam principalmente cobre, pescado e minérios.

Um dos projetos centrais na agenda entre os dois países é o Corredor Rodoviário Bioceânico. A proposta prevê uma rota de 2.400 quilômetros, interligando os portos brasileiros do Atlântico aos chilenos no Pacífico, cruzando Paraguai e Argentina.

A iniciativa busca ampliar conexões logísticas, atrair investimentos e reduzir barreiras no transporte de mercadorias.

Segundo o governo chileno, o plano exige ações coordenadas entre os países, envolvendo infraestrutura, integração alfandegária e segurança.

Boric na UnB

Na quarta-feira (24), Boric participa de encontro com estudantes da UnB (Universidade de Brasília). A conversa terá como tema “Democracia e Comércio: isolacionismo versus cooperação”.

O evento será realizado no campus Darcy Ribeiro e não terá acesso ao público externo devido à limitação de espaço.

