STF julga denúncia contra ex-assessores de Bolsonaro do chamado “Núcleo 2” da trama golpista

STF julga integrantes do ‘núcleo 2’ do golpe, ex-assessores de Bolsonaro





Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal inicia, nesta terça (22), o julgamento da denúncia da Procuradoria-geral da República, Paulo Gonet, contra seis acusados de integrarem o núcleo 2 da trama golpista.

A Corte vai decidir se aceita a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Fernando de Sousa Oliveira, Filipe Garcia Martins, Marcelo Costa Câmara, Marília Ferreira de Alencar, Mário Fernandes e Silvinei Vasques.

São Eles:

Fernando de Sousa Oliveira: Delegado da PF e ex-secretário-executivo da Segurança do DF. Teria participado de grupo que produziu dados para embasar operações da PRF que dificultaram o voto em regiões favoráveis a Lula no 2º turno. Também é acusado de omissão sobre o 8 de janeiro.

Marcelo Câmara: Coronel da reserva e ex-assessor especial de Bolsonaro. Monitorava deslocamentos de autoridades como o ministro Alexandre de Moraes, em ações para “neutralização” de opositores.

Filipe Martins: Ex-assessor de Assuntos Internacionais. Acusado de participar da elaboração da minuta do golpe e de discutir o plano com Bolsonaro em reunião no final de 2022.

Marília Ferreira de Alencar: Ex-diretora de Inteligência do MJ e braço direito de Anderson Torres. Teria ajudado na produção de dados para justificar os bloqueios da PRF e também é acusada de omissão no 8 de janeiro.

Mário Fernandes: General da reserva. Teria coordenado o plano “Punhal Verde e Amarelo”, que incluía o assassinato de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. O plano foi impresso dentro do Palácio do Planalto.

Silvinei Vasques: Ex-diretor da PRF. Responsável por operacionalizar bloqueios de estradas no dia da eleição com o objetivo de impedir votos em Lula. A ação teria sido articulada com Anderson Torres.

