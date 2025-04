Bolsa Família de abril já começou a ser pago no AM

O pagamento referente a abril do Bolsa Família já começou a ser pago no Amazonas. As mais de 645,5 mil famílias nos 62 municípios amazonas estão sendo contempladas desde essa terça-feira (15).





O investimento do Governo Federal no estado supera R$ 467,12 milhões, valor que garante um benefício médio de R$ 724,96. O cronograma de pagamentos segue até o dia 30, de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS).

Em abril, o Bolsa Família alcança no Amazonas, em seu grupo prioritário, 1.739 famílias em situação de rua, 72,1 mil famílias indígenas, 5.430 famílias quilombolas, 260 famílias com crianças em situação de trabalho infantil, 785 famílias com pessoas resgatadas de trabalho análogo ao escravo e 15,6 mil famílias de catadores de material reciclável.

A capital amazonense reúne o maior número de beneficiários no estado em abril. Manaus tem 259.115 famílias atendidas pelo programa. Na sequência dos cinco municípios com maior número de famílias atendidas no Amazonas estão Parintins (21.770), Manacapuru (20.860), Itacoatiara (17.071) e Autazes (16.278).

Cidade com pouco mais de 28 mil habitantes e 4.240 famílias atendidas, Santo Antônio do Ica é o município amazonense com maior valor médio de benefício em abril: R$ 879,94. Em seguida aparecem Jutaí (R$ 866,65), São Gabriel da Cachoeira (R$ 847,75), Itamarati (R$ 843,03) e Benjamin Constant (R$ 828,40).