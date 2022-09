Bolsonaro cancela ida a sessão que comemora bicentenário da Independência

O presidente Jair Bolsonaro cancelou presença na sessão solene do Congresso marcada para manhã desta quinta-feira (8) para comemorar o bicentenário da Independência do Brasil.

A participação na sessão estava na agenda do presidente da República. A confirmação do cancelamento ocorreu pouco antes das 10h, hora marcada para o evento.

No mesmo horário, Bolsonaro estava no Palácio da Alvorada tirando fotos com apoiadores. O encontro com apoiadores foi transmitido pelas redes sociais do presidente.

A sessão solene ocorre no plenário da Câmara dos Deputados. Participam o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente do STF, Luiz Fux e o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo.

Na quarta (7), Bolsonaro participou do desfile cívico-militar em Brasília. Os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal (STF) não estiveram ao lado dele.

Em seguida, o presidente participou de atos políticos em favor do governo e da reeleição dele, em Brasília e no Rio de Janeiro.

Bolsonaro usou o Sete de Setembro para fazer campanha, puxou coro machista e reuniu multidões em atos com faixas antidemocráticas. Políticos e candidatos nas eleições repudiaram o uso eleitoral da comemoração cívica.

