Bombeiros reforçam atendimento do Hospital Universitário Getúlio Vargas

Ao menos 120 bombeiros militares do quadro de saúde do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) reforçam o atendimento da enfermaria do 6º andar do Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV). Os militares atuarão no enfrentamento da Covid-19, a partir desta quarta-feira (13/01) conforme as ações programadas pelo Comitê de Resposta Rápida.

Dentre os bombeiros realocados, concorrerão em escalas 24 oficiais médicos, 36 oficiais enfermeiros e 60 sargentos técnicos de enfermagem, permitindo a abertura de mais 20 leitos, conforme explica o diretor de Saúde do CBMAM, major BM Janderson Lopes.

Ainda de acordo com Lopes, os militares do quadro de saúde estarão disponibilizados pelo período em que se fizer necessária a manutenção desses leitos.

HUGV – O subcomandante do CBMAM, coronel BM Elenildo Farias, responsável pela disponibilização do efetivo do CBMAM, esteve à frente da apresentação dos militares junto ao secretário nacional de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, coronel EB Franco Duarte.