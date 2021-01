MPAM recomenda suspensão do Enem em Barreirinha, Nhamundá e Parintins

Para evitar o aumento no contágio pelo coronavírus, o Ministério Público do Amazonas (MPAM) e Defensoria Pública do Estado (DPE) expediram Recomendação Conjunta, destinada às Prefeituras de Parintins, Nhamundá e Barreirinha para que determinem a suspensão da aplicação da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A primeira etapa de provas está prevista para este domingo (17).

As duas instituições levam em consideração os altos números de infectados pelo novo coronavírus e que, naquela região do baixo rio Amazonas, a cidade de Parintins é a que recebe os pacientes de média gravidade.

Além disso, os órgãos alegam, que o decreto estadual 43.277, de 12 de janeiro de 2021, interrompeu o transporte aquaviário, sem o qual milhares de estudantes inscritos nas localidades ribeirinhas ficarão impossibilitados de irem até as referidas cidades para prestarem o exame, entre outros.

A Recomendação cita ainda que as autoridades devem informar, num prazo de 24 horas, se as medidas recomendadas serão acatadas. E que a publicidade dessas medidas seja feita de todas as maneiras possíveis para o conhecimento da população.