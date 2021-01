Wilson Lima pede ao governo federal adiamento do Enem em Manaus

A alta nos casos de covid-19 no Amazonas fez com que o governador do Amazonas, Wilson Lima, pedisse ao governo federal o adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em Manaus. O gestor pede, ainda, que as provas no Estado sejam realizadas apenas em municípios onde os registros da doença não estão em alta.

O governador fez a solicitação ao ministro da Educação e também ao presidente do Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para a explicar o índice de covid-19 no Estado que leva a falta de condições para a realização das provas do Enem.

Wilson Lima também está em conversa com o Comitê de Enfrentamento à Covid, MEC e com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

As provas do Enem estão previstas para os próximos dias 17 e 24.