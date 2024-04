Borba fortalece a merenda escolar com a quarta ação de entrega de alimentos

Na terça-feira, 26 de março, a Prefeitura de Borba, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, realizou mais uma importante iniciativa: a quarta ação de distribuição de diversos produtos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), com o objetivo de beneficiar a merenda escolar das crianças assistidas pelos serviços da secretaria.





O prefeito Simão Peixoto enfatizou o compromisso firme da gestão municipal com o desenvolvimento da primeira infância: “A realização dessa ação de entrega do Programa de Aquisição de Alimentos voltada para a merenda escolar demonstra o firme compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento da primeira infância. Esse trabalho envolve uma rede de integração. A prefeitura compra dos agricultores, gerando renda e movimentando a economia local. É a valorização do empenho de quem maneja a terra”.

Na ocasião, foram distribuídos diversos alimentos essenciais: aproximadamente 2.197 quilos de banana pacovã, 296 quilos de mamão, 894 quilos de limão, 355 quilos de pimenta doce, mais de 1 mil quilos de jerimum, 1.450 quilos de banana prata e 235 quilos de polpa de diversas frutas. Esses produtos são adquiridos dos produtores locais que participam do PAA, contribuindo assim para o fortalecimento da segurança alimentar nas escolas municipais de Borba.

Segundo Marlison Jataí, titular da pasta de Assistência Social, os alimentos foram entregues para diversas instituições, incluindo escolas municipais e unidades de assistência social. O Conselho Municipal de Assistência Social garantiu a fiscalização adequada da entrega e o direcionamento correto dos produtos, assegurando que os produtores recebam um valor justo pela sua produção.

Marlison Jataí, secretário de Assistência Social, reiterou o compromisso da Prefeitura de Borba com o bem-estar e a qualidade de vida da população, especialmente das crianças em idade escolar, e expressou gratidão pela parceria e apoio de todos os envolvidos no Programa de Aquisição de Alimentos.

A entrega contou com a presença e acompanhamento da técnica de referência do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, Camila Moriz, e do Conselho Municipal de Assistência Social, demonstrando assim o empenho conjunto na garantia de uma alimentação adequada para as crianças de Borba.