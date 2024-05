STF torna Zambelli e Delgatti réus por invasão ao CNJ

O STF tornou a deputada Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti Neto réus por crimes relacionados à invasão do sistema do CNJ. A denúncia da PGR atribuiu 10 crimes à deputada, acusada de ser a mandante. O relator, Alexandre de Moraes, votou a favor da denúncia, seguido pelos demais ministros da Primeira Turma.





Delgatti Neto alegou que Zambelli o contratou para invadir o sistema do CNJ e inserir um mandado de prisão contra Moraes, porém ela nega, dizendo que o pagamento foi por serviços ao seu site. Ambos foram indiciados pela PF em fevereiro.

A PF encontrou documentos falsos nos sistemas judiciários no celular de Zambelli e a minuta do mandado de prisão no computador de Delgatti Neto. O advogado de Zambelli afirmou que ela não cometeu ilícitos e confia na sua inocência.

Fonte: CB