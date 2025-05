Botafogo-PB e Flamengo abrem confronto pela terceira fase da Copa do Brasil

Botafogo-PB e Flamengo se enfrentam na noite desta quinta-feira, 1º de maio, às 20h, no Estádio Castelão, em São Luís (MA), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida de volta será no dia 21 de maio, no Maracanã, no Rio de Janeiro.





A partida terá transmissão exclusiva pelo serviço de streaming Prime Video.

Para o confronto, o técnico Antônio Carlos Zago conta com força máxima e não tem desfalques no elenco. Já o treinador Filipe Luis deve poupar alguns titulares, priorizando o desgaste físico do elenco. Entre as mudanças previstas, estão a entrada do goleiro Matheus Cunha no lugar do argentino Rossi e do zagueiro Danilo na vaga de Léo Ortiz.

Prováveis escalações:

Botafogo-PB: Michael Fracaro; Lucas Lopes, Reniê, Marcelo Augusto e Evandro; Gama, Thallyson e Gabriel Honório; Guilherme Santos, Henrique Dourado e Rodrigo Alves. Técnico: Antônio Carlos Zago.

Flamengo: Matheus Cunha; Varela, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Evertton Araújo e Matheus Gonçalves; Gonzalo Plata, Michael e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luis.

Fonte: Veja