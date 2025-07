Um vídeo que viralizou nas redes sociais nesta semana mostra botos-cor-de-rosa brincando com uma bola em um rio no município de Novo Airão, no interior do Amazonas. As imagens foram registradas pelo fotógrafo e guia turístico Edson Neto, que também foi responsável por compartilhá-las.





Nas cenas, os animais aparecem curiosos, tentando morder e empurrar a bola com o focinho. O registro foi feito a partir de um flutuante localizado em uma praia da cidade.

“É maravilhoso, porque minha infância foi brincando com os botos aqui na praia de Novo Airão. Sempre estou explorando as ilhas da região e nunca tinha visto os botos interagindo com um objeto que não fosse natural. Eles são um símbolo da nossa cidade”, contou o fotógrafo.

O g1 também ouviu o biólogo Gabriel Oliveira, doutorando em Biologia Aquática pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), que explicou o comportamento dos animais. Segundo ele, a atitude dos botos não está relacionada à reprodução, mas sim à curiosidade. Apesar de parecer uma brincadeira, esse tipo de interação é considerada rara.

“Analisando o vídeo, não vejo um comportamento sócio-sexual de transporte de objetos com o objetivo de atrair fêmeas, como já foi descrito para a espécie. O que parece é uma simples brincadeira entre dois indivíduos. Esses animais são extremamente curiosos e, na natureza, já foram vistos brincando com sementes, pedaços de madeira, entre outros objetos”, afirmou.

O pesquisador também destacou que os botos podem ter algum grau de parentesco, já que normalmente os machos não costumam cooperar entre si, pois disputam as fêmeas. Ainda assim, reforçou que o comportamento registrado é incomum e não agressivo.

“Machos adultos dessa espécie geralmente não interagem de forma cooperativa. Por isso, é possível que haja uma relação de parentesco entre eles, formando uma associação não agonística, ou seja, sem sinais de conflito ou disputa”, concluiu.

Fonte: g1/Amazonas