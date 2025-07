Suspeito de furto é detido pela Guarda Municipal na Ponta Negra

Um homem suspeito de furto foi detido em flagrante pela Guarda Municipal de Manaus (GMM) na tarde de sexta-feira, 25/7, nas proximidades da orla da Ponta Negra, zona Oeste da capital. A ação foi coordenada pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), por meio da Prefeitura de Manaus.





A ocorrência teve início quando uma funcionária de um restaurante procurou uma guarnição da GMM para relatar o furto de uma lavadora de pressão do estabelecimento. Imediatamente, as equipes iniciaram buscas na área do complexo turístico e localizaram o suspeito próximo à pista de skate, no momento em que ele tentava fugir utilizando um serviço de transporte por aplicativo.

Com o homem, os agentes encontraram o equipamento furtado, que foi reconhecido pela gerência do restaurante. Diante da confirmação do crime, o suspeito foi conduzido ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP). No local, foram lavrados o Auto de Exibição e Apreensão nº 9.084/2025 e o Auto de Prisão em Flagrante nº 17.970/2025, com base no artigo 155 do Código Penal (furto).

A Prefeitura de Manaus destacou que a ação rápida da Guarda Municipal demonstra o compromisso com a segurança da população e a preservação dos espaços públicos.

Denúncias anônimas podem ser feitas pelo número 153, um serviço gratuito e sigiloso que contribui com a segurança na cidade.