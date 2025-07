Manaus intensifica ações de combate às lixeiras irregulares

Neste domingo, 27/7, a avenida das Flores foi o palco de mais uma grande ação da força-tarefa criada pela Prefeitura de Manaus, para combater o descarte irregular de resíduos. O trabalho, iniciado em 1º de julho, já resultou na desarticulação e limpeza de 624 pontos de lixeiras clandestinas, dos quais 27 foram eliminados apenas neste domingo.





Desde o início da operação, mais de 2,3 mil toneladas de lixo foram recolhidas e destinadas corretamente ao aterro sanitário municipal. Segundo dados da Semulsp, ao menos metade desse volume poderia ter sido reciclada, caso houvesse descarte correto.

A força-tarefa, comandada pela Semulsp, não tem prazo para terminar e reforça a mudança efetiva de comportamento de quem ainda insiste em jogar lixo em qualquer lugar, ignorando os serviços gratuitos oferecidos pela prefeitura. Entre eles estão a coleta agendada de grandes objetos, como colchões, móveis e eletrodomésticos, que pode ser solicitada para recolhimento diretamente na residência, sem necessidade de descarte em vias públicas ou igarapés.

A Semulsp também mantém 44 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) instalados em redes de supermercados, destinados ao recebimento de garrafas PET, embalagens plásticas, papelão, metais e outros materiais recicláveis.

Compromisso da gestão municipal

O secretário da Semulsp, Sabá Reis, reforçou que a força-tarefa segue alinhada ao plano da gestão municipal para transformar a realidade da cidade.

“A determinação do prefeito David Almeida é clara: queremos eliminar todos os pontos clandestinos de lixo e, ao mesmo tempo, conscientizar a população sobre a importância do descarte correto. Não basta apenas limpar, é preciso educar e mudar hábitos. Essa guerra só será vencida com a participação de todos”, afirmou.

Educação ambiental e fiscalização

A estratégia da Semulsp combina ações de limpeza emergencial com campanhas de conscientização e fiscalização mais rigorosas. A meta é reduzir drasticamente os pontos de descarte irregular, que além de prejudicarem a paisagem urbana, entopem bueiros, poluem igarapés e aumentam o risco de doenças.

Com a operação avançando a cada semana, o município reforça o pedido para que a população adote práticas corretas de descarte. A Semulsp lembra que cada cidadão pode fazer sua parte, respeitando os horários da coleta domiciliar e utilizando corretamente os serviços gratuitos disponíveis.