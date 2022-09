Braga ainda usa a ‘velha e manjada’ manipulação de entrevista, contra adversário (vídeo)

Equipe de campanha do candidato Eduardo Braga (MDB), está usando pessoas humildes do interior do estado, para difamar o candidato Wilson Lima, que hoje lidera todas pesquisas de intenções de votos para o Governo do Amazonas.

Em vídeo feito por celular, um cidadão flagrou a jornalista Cintia Melo, que faz parte da equipe de campanha de Braga, ‘ensinando como uma senhora deveria falar sobre a administração de Wilson Lima, no interior’ e, insistiu.

Segundo a jornalista Cintia, a senhora deveria se postar como se estivesse indignada, teria que ter expressão de convencimento, diante da câmera de vídeo da equipe de Braga.

Manipulação

Uma das manipulações de eleitores aconteceu no sábado (10), no município de Novo Airão, onde Eduardo Braga estava realizando um comício de campanha.

Voz da senhora, que preferiu não se identificar:

Enquanto discursava, sua equipe de comunicação pegava depoimentos de supostos moradores da cidade, que “deveriam dizer que estavam descontente com o governo estadual, não se sabe a troco de que”.

Nas imagens, a jornalista Cíntia Melo e seu cinegrafista, instruem uma mulher a fazer a seguinte pergunta ao governador Wilson Lima: “Wilson Lima, porque que você não está trabalhando no interior do Amazonas?”

Mais uma vez, entra em cena a velha política de barranco, comandada pelo desgastado senador Eduardo Braga (MDB).

Com a velha tática de mostrar (supostos) eleitores difamando ou questionando governantes, Braga vai mostrando que o jogo sujo da velha política ainda não morreu no Amazonas.

Vídeo: