Brasil enfrenta o Equador pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Na noite desta sexta-feira, o Brasil enfrenta o Equador, no Beira-Rio, às 21h30 (de Brasília), em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar. Até aqui, a Seleção Brasileira lidera a competição e venceu os quatro jogos que disputou. A Seleção Equatoriana, por sua vez, ocupa a terceira colocação, com nove pontos e perdeu apenas um confronto.

O retrospecto do confronto é favorável ao Brasil. A Seleção Brasileira só perdeu duas vezes para o Equador em toda a história (26 vitórias, quatro empates e duas derrotas). Nestas duas oportunidades em que o adversário levou a melhor, a partida foi disputada no próprio Equador. Além disso, a Seleção Nacional não sofreu gols nas últimas quatro partidas contra os equatorianos.

Por outro lado, o jogo desta sexta-feira coloca frente a frente os dois melhores ataques da competição: o Equador tem 13 gols marcado, enquanto o Brasil balançou as redes 12 vezes.

Thiago Silva, que está com uma lesão muscular na coxa direita, não participou do último treino antes da partida e permaneceu na beira do gramado do Beira-Rio. Everton Ribeiro por sua vez, realizou exercícios à parte, acompanhado do fisioterapeuta Charles Costa. O meio-campista, inclusive, já realizou exame de ressonância magnética, que não apontou lesão.

Ficha Técnica

Brasil (Técnico: Tite)

Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Richarlison, Neymar e Gabigol.

Equador (Técnico: Gustavo Julio Alfaro)

Alexander Domínguez; Ángelo Preciado, Arboleda, Arreaga e Pervis Estupiñán; Carlos Gruezo, Noboa, Caicedo, Mena e Ayrton Preciado; Enner Valencia.

