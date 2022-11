Brasil tem mais de 3,3 mil novos casos de covid-19

Segundo o boletim sobre a covid-19, nas últimas 24 horas foram registrados 3.379 novos casos da doença e quatro óbitos: Alagoas (duas mortes), Pará e Rio Grande do Sul, uma cada. Do total de diagnósticos, 238 são do Amazonas, conforme a Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Ainda de acordo com dados da pasta, divulgados nesse sábado (12), 135 pacientes se recuperaram e um óbito pela doença foi constatado. O número de internados era 51.

Pelo boletim nacional, 110.107 casos estão sendo acompanhados e 34.113.176 pessoas se recuperaram da doença.

São Paulo segue como o estado com mais casos registrados: 6,16 milhões. Em seguida, vem Minas Gerais, 3,88 milhões de casos. Paraná tem 2,75 milhões de casos registrados.

Nos últimos dias, o Amazonas confirmou o primeiro caso da subvariante Ômicron BQ.1, cepa associada com o aumento de casos da covid-19 na Europa e nos Estados Unidos. Em paralelo, os amazonenses enfrentam alta no número de novos diagnósticos da infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2. Apesar da coincidência, os dois fatos não estão relacionados.