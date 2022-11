Lula não foi eleito para servir o ‘mercado’ especulativo – por Janio de Freitas

“O que deveria inquietar o mercado e o empresariado bolsonarista é o risco decorrente de esperáveis investigações sobre os pagadores de atos golpistas”, escreve o jornalista

O jornalista Janio de Freitas comentou a reação do chamado “mercado” as declarações do presidente eleito Lula (PT) sobre o teto de gastos. Em artigo no jornal Folha de S.Paulo, o jornalista destaca que “falta ao mercado saber que Lula não foi eleito para servir à camadinha especulativa”.

“Vozes do mercadinho reagem com ‘horror’ ao ouvir que prioridade é acabar com fome”, destaca Janio, que aponta a reação da mídia que classificou como “mau passo” de Lula. “Todos sempre reforçando a exigência reiterada pelo mercado: “Lula tem que indicar logo o novo ministro da Economia”, frisa.

E acrecenta: “Ainda falta ao mercado a informação de que Lula foi eleito para presidir um país de mais de 215 milhões de habitantes, não para servir à camadinha especulativa. A decisão eleitoral completa neste domingo duas semanas, apenas. Nas quais o mercado se fez de inquieto porque este é um método eficaz para acionar o sobe-desce lucrativo da especulação financeira. E de quebra dizer quem manda, para ver no que isso dá. Nenhuma empresa séria depende da urgência de um nome de ministro“.

Janio destaca ainda que a “complacência utilitária do mercado com Bolsonaro e Paulo Guedes sufocou as reações a desatinos como a PEC Kamikaze, “a coisa mais populista e gastadora” (de Bolle), o orçamento secreto ainda vigente, o gasto eleitoreiro pró-reeleição”.

“O que deveria inquietar o mercado e o empresariado bolsonarista é o risco decorrente de esperáveis investigações sobre os pagadores de atos golpistas contra o resultado eleitoral”, completa.

