Briga entre “gangues de macacos” para o trânsito na Tailândia

Uma cena inusitada chamou a atenção de quem passava por uma rua na Tailândia, no último final de semana. Duas “gangues de macacos” se encontraram no meio de um cruzamento e se atacaram, parando o trânsito na região.

Imagens da confusão foram divulgadas nas redes sociais e viralizaram. Um dos post feito por Wisrut Suwanphak já coleciona mais de 215 mil visualizações. De acordo com moradores locais, a causa da briga seria por território e comida.

Conforme o jornal Metro, um dos grupos de macacos costuma transitar pelo terreno de um antigo templo budista e, geralmente, são alimentados pelos turistas. O outro grupo permanece próximo ao cinema da cidade e passou a querer ocupar uma outra área, o que gerou um estranhamento entre as ‘gangues’.

De acordo com Supakarn Kaewchot, veterinário do governo, “os macacos estão acostumados a serem alimentados por turistas”. No entanto, por canta da pandemia e a diminuição das viagens, “eles se tornaram mais agressivos, lutando por comida para sobreviver”.

Istoé