Alunos da educação especial recebem cadeiras adaptadas

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), entregou duas cadeiras de rodas para alunos inclusos da escola municipal Almeron Caminha Monteiro, no bairro Alfredo Nascimento, zona Norte. A ação, realizada nesta quinta-feira, 29/7, segue a orientação do prefeito David Almeida de melhorar a locomoção dos alunos da educação especial em vulnerabilidade social.

Os alunos contemplados foram o Carlos Soares, do 3º ano, de 16 anos, que tem deficiência múltiplas e atrofia dos membros inferiores e superiores, e Maria Vitória de Jesus, do 2º ano ensino fundamental, de 7 anos, que foi diagnosticada com malformação congênita não especificada na medula óssea.

Mãe do aluno Carlos Soares, a dona de casa Maria Lopes destacou que a entrega da cadeira de rodas encerra a angústia que se prolongou por mais de um ano.

“Muitas pessoas já tinham prometido essa cadeira, muitas mesmo, já estava até sem esperança do meu filho ganhar, mas, graças a Deus, agora deu certo. Obrigado, prefeito David Almeida, obrigado, secretário Pauderney Avelino”, pontuou.

Já a mãe da aluna Maria de Jesus, a dona de casa Greicelane Costa, destacou que a cadeira foi entregue em um momento certo, a necessidade de locomoção da filha aumentou após a criança apresentar um problema renal e ter que ser encaminhada a sessões de hemodiálise.

“Essa cadeira vai ajudar bastante, especificamente nesse momento que a minha filha está com um problema renal muito sério e, por conta disso, tem que se locomover para fazer hemodiálise. Por esse motivo, agradeço de coração essa doação”, disse.

Segundo o diretor do Departamento Geral de Distritos (DGD), Júnior Mar, a entrega de cadeiras de rodas a alunos atendidos pela Semed faz parte do trabalho de inclusão criado a partir de um olhar humano na gestão do prefeito David Almeida.

“Essa pauta é extremamente importante e relevante, porque representa um ato de inclusão e de responsabilidade da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação. E temos trabalhado para atender todas as demandas dos nossos alunos com deficiência, prova disso é que estamos avançando na entrega dessas cadeiras”, destacou.

A gestora da unidade de ensino, Julie Cintra, afirmou que o gesto da prefeitura vai ao encontro da difícil realidade das famílias dos alunos contemplados.

“Para nós, é maravilhoso, porque conhecemos a realidade dos dois alunos, e, por isso, sabemos o quanto essas cadeiras vão ajudar na locomoção deles para a escola e para outras situações. E ficamos felizes também por fazer parte de uma secretaria que cumpre seu papel social, no que tange a qualidade de vida do seu aluno”, disse.