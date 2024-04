Combate a crimes nos rios é tema de debate

Para fortalecer o combate a crimes transnacionais que utilizam vias fluviais nas fronteiras do Brasil, o Ministério Público Federal (MPF) se reuniu com representantes dos Ministérios Públicos da Colômbia, do Paraguai e do Peru. Os países discutiram estratégias e compartilharam experiências em casos que envolvem, principalmente, tráfico de drogas e de pessoas, além de contrabando de tabaco e outros produtos pelos rios Amazonas, Paraná e Paraguai.





O encontro serviu para fortalecer os instrumentos de cooperação jurídica entre os Ministérios Públicos dos quatro países e definir um plano de atuação conjunta para mapear as rotas utilizadas por traficantes e contrabandistas nos rios que cortam a região. “Nosso objetivo é que essa reunião seja apenas o começo de um acompanhamento contínuo e eficaz”, concluiu Azeredo.

As autoridades discutiram o combate a crimes transnacionais na bacia do rio Amazonas, como tráfico de drogas e de pessoas, mineração ilegal, poluição ambiental, evasão fiscal, pesca ilegal de animais exóticos e tráfico de animais silvestres. Estudos apontam que, após a pandemia de covid-19, o rio passou a ser rota frequente para o tráfico de drogas. Entre 2014 e 2021 as apreensões de cocaína aumentaram cerca de 300% na região.

A atuação do MPF na fronteira com Colômbia e Peru foi apresentada pelo procurador da República Guilherme Leal, que atua em Tabatinga (AM). O procurador ressaltou que os problemas se repetem nos países fronteiriços. “As organizações criminosas atuam da mesma forma, com os mesmos mecanismos, aparato técnico evoluído e deficiência estatal de segurança pública”, pontuou Guilherme Leal.