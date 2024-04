Quarta corrida do Trabalhador acontece nesta quarta-feira

A Superintendência Regional do Trabalho no Amazonas (SRTE-AM) realiza, em parceria com o governo do Amazonas, a 4 ª Corrida do Trabalhador. O evento acontece nesta quarta-feira (1°), a partir das 6h, Pódium da Arena da Amazônia – Av. Constantino Nery, 5001, Manaus – Am.





A expectativa é de que 1,2 mil pessoas participem da corrida e da Feira de Economia Popular e Solidária, feita pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Com patrocínio da Moto Honda da Amazônia e TCL SEMP, a corrida será composta por uma prova pedestre, de 5km e 10km, com premiações.

Inclusão

O evento também incluiu inscrições para deficientes visuais e usuários de cadeira de rodas. O objetivo é promover a qualidade de vida e a prática de esportes ao ar livre.

“A quarta edição da corrida do Trabalhador é a consolidação do sucesso do evento realizado nos anos anteriores, mais uma vez vamos comemorar o 1° de Maio com a prática esportiva e com uma política pública do Ministério do Trabalho que é a feira de empreendimentos solidários, ofertando produtos orgânicos, café regional e artesanato para público presente ao evento”, destaca a Superintendente do Trabalho, Francinete Lima.

As inscrições podem ser feitas no site: https://www.endurancemanaus.com.br/eventos-corrida-do-trabalhador-manaus-2024.php