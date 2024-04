Idam e Sema impulsionam plano de manejo florestal entre extrativistas de Beruri

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) deram mais um passo importante para promover o desenvolvimento sustentável na comunidade do Cuian, localizada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Piagaçu Purus, em Beruri. Entre os dias 22 e 26 de abril, técnicos desses órgãos estiveram na região para apresentar aos moradores os benefícios do Plano de Manejo Florestal Sustentável em Pequena Escala.





A iniciativa, que inicialmente atenderá 21 extrativistas locais, tem como objetivo principal promover a exploração consciente dos recursos naturais, garantindo a preservação da floresta e a geração de renda para a comunidade. Em parceria com a Conservação Internacional Brasil (CI-Brasil), por meio do Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia (ASL), foram realizadas palestras e discussões sobre a importância do manejo florestal e como ele pode ser implementado na RDS.

Segundo Filipe Freitas, engenheiro florestal do Idam, após esclarecimento de dúvidas, os extrativistas demonstraram interesse em iniciar a atividade. Está prevista a elaboração de até três planos de manejo florestal sustentável em pequena escala para atender às demandas da comunidade. A próxima etapa inclui a capacitação dos produtores rurais e a elaboração dos planos, que devem ocorrer entre julho e agosto deste ano.

O Plano de Manejo Florestal Sustentável abrirá novas possibilidades de renda para os trabalhadores locais, que atualmente se dedicam à extração de castanha, cultivo de mandioca e ao manejo de pirarucu e tambaqui. Para Gleidson Aranda, coordenador do Departamento de Mudanças Climáticas e Unidades de Conservação (Demuc) da Sema, essa iniciativa representa um avanço no desenvolvimento sustentável da Unidade de Conservação, fortalecendo as comunidades locais e respeitando o meio ambiente.