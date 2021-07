Paraquedismo e música ao vivo agitam o final de semana em Manaus

Manaus recebe pela primeira vez o “Free Flow Amazônia”, que contará com a participação de atletas de 10 estados brasileiros

O céu de Manaus ficará com um colorido especial neste fim de semana, quando acontece a edição “Free Flow Amazônia” na área de Paraquedismo do Aeroclube do Amazonas, localizado na Av. Prof. Nilton Lins, 300 – Flores, zona norte. A capital amazonense será a primeira cidade no norte do Brasil a receber este evento, que contará com a participação de dois dos fundadores da modalidade, Marco Maluf e Surian Mota, além de atletas dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Roraima, Rondônia, Goiás, Ceará e Distrito Federal.

O evento já passou por diversas cidades, como Foz do Iguaçú (PR), Rio de Janeiro (RJ), Angra dos Reis (RJ), Ubatuba (SP), Novo Hamburgo (RS), Tijucas (SC), Serra do Cipó (MG), Praia do Forte (BA), Morro de São Paulo (BA) e também com representantes no exterior, como em Empuria Brava – Espanha, Ilhas Maldivas e até mesmo nas pirâmides do Egito.

Programação

O evento inicia nesta sexta-feira (30/07) com palestras sobre segurança no esporte, briefing de grupos e saltos preliminares, inclusive, com pouso dos atletas na praia da Ponta Negra às 17h. No sábado (31/07) e domingo (01/08), as atividades começam a partir das 07h, com decolagens de mais de 70 atletas se revezando em duas aeronaves. Estão previstos mais de 420 saltos nos dias de eventos, momento sublime para quem gosta de apreciar o colorido passeio dos paraquedistas pelo céu de nossa cidade. Durante os saltos, os portões da área de paraquedismo estarão abertos e a entrada é franca.

No domingo (01/08), a partir das 17h, acontece o encerramento com uma vasta programação cultural, o “Free Flow Party”, que contará com o Dj Cezar Dantas, Banda Official 80 (19h), Adonay Casulo e trio Reggae’n’Roll (21h) e Dj Kleber Romão (23h). É indispensável o uso de máscaras e todas as medidas de prevenção contra a Covid-19 serão tomadas durante o evento.

Sobre o Free Flow

O Free Flow é o clube e escola de paraquedismo com sede no Centro Nacional de Paraquedismo, em Boituva/ SP, conhecida como a “Disneylândia” do paraquedismo mundial. O “Free Flow” foi criado com a proposta de tornar o paraquedismo acessível para todos que têm o desejo genuíno de aprender as técnicas, evoluir no esporte, se integrar neste universo, se divertir e levar à frente esta bandeira com muita vibe e paixão.

Há alguns anos estão sendo realizados por todo país os eventos intitulados como “Free Flow Camp”, onde atletas de diversas partes do Brasil, reúnem-se para treinar, aperfeiçoar suas técnicas e realizar saltos em grandes grupos, além de poder fazer turismo, tanto nos céus, com os visuais mais extraordinários e também em solo de alguns dos lugares mais espetaculares do mundo.