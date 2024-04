Roberto Cidade participa de reunião com cerca de 100 lideranças religiosas em Manaus

Com a missão de absorver o maior número possível de sugestões e contribuições para a elaboração de um plano de governo amplo, dinâmico, abrangente e em concordância com os anseios da população, o pré-candidato à Prefeitura de Manaus, deputado estadual Roberto Cidade (UB), esteve reunido na noite dessa segunda-feira, 29/4, com cerca de 100 pastores e líderes dos ministérios que integram a Central das Igrejas, das zonas Norte e Leste de Manaus.





“Manaus retroagiu. Teve um crescimento populacional muito grande nestes últimos dez anos, mas a gestão municipal, infelizmente, não respondeu à altura e não foi por falta de recursos. O Governo do Estado repassou recursos para projetos, para melhorias na infraestrutura da cidade, mas a gestão municipal não entregou. Temos mais de 300 mil manauaras na linha da pobreza, passando fome mesmo e isso é inadmissível”, declarou Cidade.

O pré-candidato listou ainda alguns dos projetos estaduais que hoje socorrem o município na atenção social, tendo em vista a ineficiência da administração municipal.

“O Governo criou o Auxílio Estadual Permanente, implementou 27 Pratos Cheios, apesar disso ainda temos muitas pessoas que precisam de cuidado. Vamos cuidar das pessoas. Manaus precisa de um prefeito que cuide das pessoas mais humildes, que mais precisam. Entrei na vida pública para servir, para trabalhar pelas pessoas e nós estamos tendo a oportunidade de mudar a história desta cidade, de construirmos juntos um projeto que seja bom para o cidadão. Agradeço a cada um de vocês que veio aqui me ouvir e contribuir com o nosso projeto para Manaus”, falou.

Pré-candidata à Câmara Municipal de Manaus (CMM), a ex-vereadora Vilma Queiroz (PRD) também participou da reunião e declarou seu apoio e confiança nas propostas de Roberto Cidade para a capital do Amazonas. “Manaus precisa de homens bons à frente do Executivo Municipal, não basta só declarar que é, antes de tudo é preciso demonstrar e o pré-candidato Roberto Cidade tem feito isso em sua trajetória. Tenho no meu currículo duas passagens pela CMM e me sinto preparada para voltar ao Legislativo, ao lado de um político que tem amor e responsabilidade com a nossa cidade”, declarou.

Presidente estadual do PRD, o deputado estadual Felipe Souza reforçou sua confiança nas propostas de Cidade para Manaus. “Conheço o Roberto Cidade deputado, o Roberto Cidade cidadão e não tenho dúvidas de que ele reúne as melhores condições para administrar Manaus. Temos aqui líderes de igrejas das zonas Leste e Norte que vieram contribuir para que haja melhoria na vida das pessoas”, disse.

Deputado federal pelo União Brasil licenciado, Fausto Júnior também participou da reunião e reafirmou seu apoio ao pré-candidato Roberto Cidade. “No que depender de mim, sempre que possível, participarei das reuniões do nosso pré-candidato. Ele é uma pessoa que gosta de escutar o outro e sabe que isso é importante para fortalecer suas propostas. Assim como essas lideranças que estão aqui, eu também vim aqui escutar e sugerir propostas”, afirmou.