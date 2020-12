Cadáver do sexo feminino é encontrado no Novo Aleixo

MANAUS – O corpo de uma mulher não identificada foi encontrado em estado de decomposição em um igarapé no bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus, na sexta-feira (18). Segundo a polícia, a mulher estava de saia e sem a parte de baixo da roupa. Não há informações sobre o que causou a morte da vítima.

De acordo com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), moradores da rua Joinville encontraram o corpo da mulher jogado no igarapé e acionaram a polícia, por volta de 11h.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado e removeu o corpo, que estava na beira de um igarapé que passa pela rua.

No local, os policiais constataram que a mulher já estaria morta há, pelo menos, um dia, pois o corpo já estava inchado. Não foi possível constatar uma causa de morte aparente, segundo polícia.

O corpo da mulher foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A DEHS aguarda a identificação da mulher para que possam seguir com as investigações e descobrir quem matou a vítima e a motivação do crime.