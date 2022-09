MANAUS – Na manhã desta quarta-feira, (21), um caminhão tanque carregado de óleo diesel, pegou fogo em um das ruas do bairro Lírio do Vale, zona Oeste de Manaus. O caminhão tanque estava sendo utilizado para ajudar no asfaltamento de vias do bairro.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, (CBMA), esteve no local onde combateu as chamas. Até o momento não se tem informações sobre como se deu início ao incêndio.

Por Correio da Amazônia